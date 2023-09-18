Азербайджан проводит мудрую и взвешенную политику, которую не умеют проводить Украина, Россия и Армения, заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

«Меня поражает, как азербайджанская армия и государственные деятели действовали в этой войне. Никаких этнических чисток не будет!

Я не верю ни в какие этнические чистки. Знаете, что поражает в Азербайджане? Не количество высокоточного оружия, которое они применили.

Потому что военный профессионализм и государственная мудрость заключаются в способности действовать математически выверенно, хладнокровно.

Эти люди проводят мудрую и взвешенную политику, которую не умеет проводить Украина, Россия, Армения. И после всех этих достижений сорваться в этнические чистки? Я просто в это не верю», - считает Арестович.