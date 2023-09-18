У сенатора, который требовал санкции против Азербайджана, обнаружили золотые слитки

Напомним, что именно Менендес является инициатором недавних антиазербайджанских слушаний в Конгрессе США. К тому же, Менендес - автор законопроекта о введении санкций против Азербайджана и оказания военной помощи Армении.

Сенатор США Боб Менендес и его жена Надин были обвинены в Нью-Йорке в коррупции, сообщает CNBC.

Менендес и его жена, Надин Арсланьян-Менендес, были обвинены во взяточничестве «в связи с их коррумпированными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси», написал прокурор Нью-Йорка в своем твите.

Сенатор Менендес, демократ, является председателем комитета Сената по иностранным отношениям. Он и Надин обвиняются по трём пунктам: заговор с целью взяточничества, заговор с целью мошенничества и сговор с целью вымогательства c использованием официального положения.

При обысках у него и его супруги изъяли свыше $500 тыс. наличными, золотые слитки, люксовые автомобили и мебель.

Сенатор США Менендес передавал «чувствительную правительственную информацию» и иными способами помогал Египту, говорится в обвинении.

Отметим, что сенатор Менендес пользуется репутацией одного из наиболее убежденных и последовательных армянских лоббистов в США. Во многом это объясняется армянским происхождением его супруги, Надин Арсланьян.