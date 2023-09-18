Несмотря на то, что объем добычи и экспортных операций, выполненных в течение первых восьми месяцев текущего года, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате продолжающейся успешной деятельности запланировано превышение установленных до конца года годовых целей по добыче и экспорту.

За январь-август 2023 года ЗАО осуществило добычу 28.1 тыс. унций золота, экспорт 23.1 тыс. унций золота. При этом план добычи золота, установленный на первые восемь месяцев текущего года, перевыполнен на 0.5%, а план экспорта золота – на 3%. В целом на текущий год запланирована добыча и экспорт 62.5 тыс. унций золота, что приведет к перевыполнению на 1% добычи и на 4.4% экспорта в прошлом году.

Показатели добычи и экспорта за январь-август 2022 и 2023 годов

2022 год. 2023 год. Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года. Сравнение с первым 8-месячным планом текущего года.

Добыча золота 36,864 унции/ 28,132 унции/ 24%↓/ 0.5%↑

Добыча серебра 127,829 унций/ 79,934 унции/ 37%↓/ 49.6%↑

Экспорт золота 33,160 унций/ 23,122 унции/ 30%↓/ 3%↑

Экспорт серебра 110,885 унций/ 61,541 унция/ 45%↓/ 39%↑

Экспортная стоимость золота 103,969,527 манатов/ 76,538,340 манатов/ 26%↓/ 25%↑

Экспортная стоимость серебра 4,108,106 манатов/ 2,504,725 манатов/ 39%↓/ 85%↑

Общий доход от экспорта 108,077,634 манатов/ 79,043,065 манатов/ 27%↓/ 26%↑

Продажи на внутреннем рынке с января по август 2022 и 2023 годов

2022 год. 2023 год. Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года

Продажа золота на внутреннем рынке 1,929 унций/ 3,938 унций/ 104%↑

Продажа серебра на внутреннем рынке 7,141 унция/ 23,518 унций/ 229%↑

Продажная стоимость золота на внутреннем рынке 6,662,791 манат/ 13,461,556 манатов/ 102%↑

Продажная стоимость серебра на внутреннем рынке 303,934 маната/ 981,732 маната/ 223%↑

Общий доход от продаж на внутреннем рынке 6,966,725 манатов/ 14,443,288 манатов/ 107%↑

Общий доход от продаж за январь-август 2022 и 2023 годов

2022 год. 2023 год. Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года

Общий доход от продаж золота 110,632,318 манатов/ 89,999,896 манатов/ 19%↓

Общий доход от продаж серебра 4,412,041 манат/ 3,486,456 манатов/ 21%↓

Общий доход 115,044,359 манатов/ 93,486,352 маната/ 19%↓

Отметим, что по состоянию на 1 сентября 2023 года общий доход ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках достиг 1 млрд. 49 млн. 202 тыс. манатов. 1 млрд. 6 млн. 40 тыс. манатов из полученных средств формируют экспортные доходы, а 43 млн. 162 тыс. манатов –доходы от продаж на внутреннем рынке.

ЗАО AzerGold, начавшее свою деятельнось в 2017 году с эксплуатации только одного рудника, расположенного в Дашкесанском районе месторождения золота «Човдар», за прошедшие семь лет добилось ввода в эксплуатацию на территории Дашкесанского и Гёйгёльского районов еще трех золотых рудников, расположенных на флангах месторождения «Човдар». В 2021 году на золотом руднике «Агйохуш-1» были завершены эксплуатационные работы, а на рудниках «Човдар», «Мярях» и «Тюлаллар» добыча продолжается. Параллельно Обществом продолжаются разведочные и исследовательские работы на различных стадиях на месторождениях золота, меди и других цветных металлов в Нахчыванской Автономной Республике, Балакенском и Кельбаджарском районах.