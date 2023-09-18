Готовили теракты: полиция Турции против боевиков ИГИЛ

Силы безопасности Турции задержали 10 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты с использованием взрывчатки.

«В районе Борнова в провинции Измир задержаны 10 боевиков ИГ в ходе антитеррористической операции. Они готовили в стране теракты с применением взрывчатки», - сообщил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он отметил, что пять из них арестованы, а в отношении пяти других принято решение о судебном надзоре.