В 2024 году российские власти намерены увеличить расходы бюджета на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6%, сообщает Bloomberg, ознакомившийся с проектами бюджетных планов.

До вторжения в Украину военная статья бюджета России составляла 2,7% от ВВП. На 2024 год военные траты заложены в объеме 10,8 трлн рублей, в то время как в этом году речь шла о 6,4 трлн рублей.

Помимо этого, в бюджете существуют засекреченные статьи расходов. На них в следующем году планируется выделить 11,1 трлн рублей против 6,5 трлн рублей в 2023.

В год президентских выборов в России вырастут и траты государства на социальные нужды, с 6,5 трлн рублей до 7,5 трлн. В целом в бюджет на 2024 год заложены 35 трлн рублей, на 22% больше, чем в этом. При этом он останется дефицитным — расходы превысят доходы не менее, чем на 0,9%.