Российская делегация привезла с саммита G20 холеру

Делегация возвращалась из Дели 11 сентября двумя самолетами. Глава российского МИД Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова летели на одном, члены делегации и корреспонденты – на другом. После приземления у всех взяли анализы, тогда и выяснилось, что один из дипломатов привез домой опасное заболевание. Мужчину положили в инфекционную больницу. Он лежит в боксе под наблюдением и чувствует себя хорошо, отмечает Baza.

Один из членов делегации Министерства иностранных дел России заразился холерой во время саммита «Большой двадцатки» в Индии. По информации Baza, из-за этого журналисты мидовского пула попали на жесткий карантин.

После этого, 17 сентября, в больницу положили часть журналистов, а также членов экипажа самолета. По словам источника канала, их госпитализация походила на принудительную.

Также собеседник Baza рассказал, что заразившийся сотрудник МИД России мог подхватить инфекцию еще до Индии — в Бангладеш или Индонезии.

В настоящее время глава МИД РФ находится в США на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Холера — острая диарейная инфекция. Ее возбудитель может попасть в организм с зараженными пищей или водой. Бактерии поражают слизистую оболочку кишечника, нарушая работу пищеварительного тракта. При отсутствии лечения болезнь может привести к обезвоживанию, появлению судорожного синдрома и смерти в течение нескольких часов.