Азербайджан жестко ответил Евросуду: армяне разоружились!

В связи с решением Европейского суда по правам человека указать правительству Азербайджана на необходимость принятия временных обеспечительных мер в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями, проведенными 19-20 сентября представитель Азербайджана при Европейском суде Чингиз Аскеров направил письмо в Страсбургский суд. Об этом Аскеров рассказал haqqin.az.

В частности, в письме говорится, что вызывает особую обеспокоенность активное вовлечение Европейского суда в политические спекуляции Армении. Учитывая окончание антитеррористических мероприятий, сложение оружия армянскими вооруженными силами 20 сентября 2023 г., решение Европейского суда от 22 сентября ничем не обосновано и представляет собой нонсенс. В таком случае, Европейский суд может указать всем странам - членам Совета Европы на необходимость принятия обеспечительных мер с целью предотвращения нарушений прав человека.

В связи с этим правительство Азербайджана потребовало пересмотра решения со стороны Европейского суда.