Сепаратисты уничтожают документы, вещдоки... видео
После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахском экономическом районе, проводятся наблюдения с полным контролем над всей территорией.
Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудниками МВД и Министерства обороны принимаются комплексные меры по обеспечению правопорядка в регионе, организована служба с установкой соответствующих постов.
В сообщении отмечается, что в основном в городе Ханкенди противоположная сторона умышленно совершает поджоги, идет процесс уничтожения документов, вещественных доказательств, архивов в различных административных зданиях.
Соответствующие государственные структуры Азербайджанской Республики полностью контролируют текущую ситуацию в регионе, оказывают гуманитарную помощь гражданам армянской национальности, рассматривают поступающие обращения.