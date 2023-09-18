Эльдениз Азизли - 3-кратный чемпион мира, Рафик Гусейнов - 2-кратный! Исторический результат на ЧМ по греко-римской борьбе; обновлено 21:57
Сенан Сулейманов (77 кг) уступил в финале Акжолу Махмудову из Кыргызстана.
Поединок завершился со счетом 1:1, но Сулейманов проиграл, потому что последний балл в схватке завоевал его соперник.
Сенан Сулейманов стал серебряным призером. Ранее он уже занимал 2-е место на чемпионате мира. Было это в 2021 году. В 2020 году Сулейманов становился чемпионом Европы.
Еще раз напомним, что Сенан также стал обладателем олимпийской лицензии.
*** 21:10
Рафик Гусейнов стал 2-кратным чемпионом мира!
В упорной борьбе в финале он победил со счетом 2:1 иранца Алирезу Азизхуна Мохмадипиани.
Ранее Рафик выигрывал чемпионат мира в 2021 году. Также на его счету бронза Олимпиады-2020 в категории до 77 кг и три победы на чемпионатах Европы.
Важно отметить, что никогда ранее сборная Азербайджана по греко-римской борьбе не завоевывала на чемпионатах мира больше одного золота. Так что в Белграде наши классики показали исторический результат!
Сейчас у нас уже два золота, и есть шанс завоевать третье.
*** 20:41
Эльдениз Азизли стал 3-кратным чемпионом мира!
В финале весовой категории до 55 кг он уверенно победил грузина Нугзари Цурцумиа – 13:4.
Ранее Эльдениз выигрывал чемпионаты мира в 2018-м и 2022-м годах. В те же годы он становился чемпионом Европы.
*** 20:07
В Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе.
Сегодня сразу три азербайджанских борца греко-римского стиля поборются в финале.
Эльдениз Азизли (55 кг) встретится в решающей схватке с грузином Нугзари Цурцумиа.
Сенан Сулейманов, выступая в олимпийской весовой категории до 77 кг, поборется в финале с Акжолом Махмудовым из Кыргызстана. Сенан уже обеспечил себе путевку на Олимпиаду-2024 в Париж.
Рафик Гусейнов (82 кг) сойдется в борьбе за золото с иранцем Алирезой Азизхуном Мохмадипиани.
Ранее в вольной борьбе азербайджанские спортсмены Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали серебряные награды. Магомедов также стал обладателем олимпийской лицензии.