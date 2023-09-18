Сенан Сулейманов (77 кг) уступил в финале Акжолу Махмудову из Кыргызстана.

Поединок завершился со счетом 1:1, но Сулейманов проиграл, потому что последний балл в схватке завоевал его соперник.

Сенан Сулейманов стал серебряным призером. Ранее он уже занимал 2-е место на чемпионате мира. Было это в 2021 году. В 2020 году Сулейманов становился чемпионом Европы.

Еще раз напомним, что Сенан также стал обладателем олимпийской лицензии.

*** 21:10

Рафик Гусейнов стал 2-кратным чемпионом мира!

В упорной борьбе в финале он победил со счетом 2:1 иранца Алирезу Азизхуна Мохмадипиани.

Ранее Рафик выигрывал чемпионат мира в 2021 году. Также на его счету бронза Олимпиады-2020 в категории до 77 кг и три победы на чемпионатах Европы.

Важно отметить, что никогда ранее сборная Азербайджана по греко-римской борьбе не завоевывала на чемпионатах мира больше одного золота. Так что в Белграде наши классики показали исторический результат!

Сейчас у нас уже два золота, и есть шанс завоевать третье.

*** 20:41

Эльдениз Азизли стал 3-кратным чемпионом мира!

В финале весовой категории до 55 кг он уверенно победил грузина Нугзари Цурцумиа – 13:4.

Ранее Эльдениз выигрывал чемпионаты мира в 2018-м и 2022-м годах. В те же годы он становился чемпионом Европы.

*** 20:07

В Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе.

Сегодня сразу три азербайджанских борца греко-римского стиля поборются в финале.