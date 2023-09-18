В январе-августе текущего года ПО «Азеригаз» продало потребителям 4,9 миллиарда кубометров природного газа. Об этом заявил замначальника сервисного отдела ПО Вугар Самедов.

По его словам, только за 8 месяцев текущего года ПО «Азеригаз» продало абонентам из категории населения 2,6 миллиарда кубометров природного газа.

Самедов отметил, что за этот период доходы ПО за реализованный населению природный газ составили более 30 миллионов манатов.

Было также подчеркнуто, что за январь-август этого года ПО зарегистрировало более 43 тысяч новых абонентов. Их общее количество по стране превысило 2 с половиной миллиона.

Позже Эльдениз Велиев, руководитель отдела по связям с общественностью ПО, дал подробную информацию о подготовке к осенне-зимнему сезону.