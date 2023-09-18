США согласились передать Украине ATACMS, но...

Официального подтверждения этой информации нет. Не сообщается и то, когда эти ракеты могут быть поставлены.

США предоставят «ограниченное количество» дальнобойных ракет ВСУ. Об этом сообщили три американских чиновника и конгрессмен каналу NBC News.

На протяжении нескольких месяцев Украина просила у США ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). Президент Украины Владимир Зеленский заявлял CNN, что намерен еще раз поднять этот вопрос при встрече с Джо Байденом.

Представители Министерства обороны США заявили, что у Вашингтона нет больших излишков ATACMS для предоставления Украине. Часть американских политиков в Вашингтоне сопротивлялась поставкам этого оружия из-за опасений, что это может усилить конфликт с Россией.

По данным источников The Washington Post, администрация Байдена склоняется к тому, чтобы предоставить Украине версии ATACMS, вооруженные кассетными суббоеприпасами, а не одной боеголовкой.

С начала войны в Украине США отказывали в предоставлении ВСУ определенных типов оружия, однако постепенно меняли свою позицию по этим вопросам.