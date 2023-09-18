Симоньян призывает Кремль поставить Западу «ультиматум»

По ее словам, Западу необходимо поставить «ультиматум» о том, что Россия расценивает его как полноценного участника войны.

«Сегодняшний удар по Севастополю, осуществленный управляющим Киевом коллективным Западом, только подтверждает мою теорию о том, что эскалация будет продолжаться в геометрической прогрессии, пока мы не будем вынуждены предъявить им всем ультиматум о том, что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть военными противниками, которыми они и являются. Не вижу другого исхода», — написала Симоньян.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Крыму нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Местные паблики писали, что в штабе образовалась дыра. По их данным, взрывная волна была «сумасшедшая». Вскоре Минобороны РФ заявило, что вследствие удара погиб военнослужащий. А командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю.