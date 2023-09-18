США перебросили в Румынию F-16
ВВС США в пятницу, 22 сентября, перебросили на румынскую авиабазу Фетешти четыре истребителя F-16 для «усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе», сообщило Воздушное командование НАТО.
«Я приветствую размещение Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для миссии воздушного патрулирования НАТО в Румынии», - заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт, добавив, что «это посылает четкий сигнал о том, что мы будем защищать каждого союзника. Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесные контакты с союзниками в регионе».