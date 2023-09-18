Еврокомиссия приняла важное для Украины решение

Ожидается, что «Еврокомиссия порекомендует начать многолетний процесс присоединения в следующем месяце», говорят источники, знакомые с этим вопросом. Но она может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных сферах, включая борьбу с коррупцией, как на промежуточных шагах, добавили собеседники.

После того как Еврокомиссия предоставит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут ее одобрить, скорее всего, пишет издание, на саммите в декабре.

После Украина начнет «длительную процедуру» доведения реформ до конца и приведения своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 сферах, включая верховенство закона и экономику.

В начале следующего месяца в Гранаде, Испания, как сообщается, лидеры ЕС обсудят процесс расширения и то, как подготовиться к приему новых членов.

Для ЕС вступление Украины станет испытанием блока на способность принимать новых членов и адаптировать механизм принятия решений, отмечает Bloomberg. Два дня назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к расширению содружества до более чем 30 стран, она отметила, что это соответствует «стратегическим интересам Европы».