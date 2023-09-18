В ООН ответили на слова главы МИД Армении

Отправить миротворческую миссию ООН в Карабахский регион Азербайджана можно только по решению Совета Безопасности ООН. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

«Решения о любых миротворческих миссиях принимаются Советом Безопасности ООН», - сказал он.

Накануне на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе министр иностранных дел Армении выступил с абсурдным заявлением, призвав «создать возможность, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Карабахе».