Индийский луноход постигла участь российской станции?

Луноход и посадочный модуль, которые в августе были доставлены Индией на поверхность Луны в рамках миссии «Чандраян-3», пока не отвечают на попытки специалистов восстановить с ними связь. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Предпринимаются попытки установить связь с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагьян», чтобы выяснить их состояние после пробуждения [от спящего режима]. На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся», - говорится в сообщении ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

«Викрам» и «Прагьян» были переведены в спящий режим в начале сентября после того, как оба аппарата отработали отведенный на эксперименты лунный день (14 земных суток). В ISRO тогда заявили, что попробуют вновь активировать их с наступлением нового светового дня на естественном спутнике Земли.

В августе сообщалось, что межпланетная автоматическая станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.