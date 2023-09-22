Секретные переговоры Лондона и Москвы
Британские и российские чиновники провели ряд дипломатических переговоров на фоне войны в Украине. Источники британского издания i заявили, что встречи проходили в течение полутора лет в различных локациях, включая Вену и Нью-Йорк.
На переговорах стороны обсуждали вопросы безопасности Великобритании и международного сообщества, на них также затрагивались вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности в контексте войны в Украине.
По словам одного из британских дипломатов, участвовавших в некоторых встречах, единственным вопросом, который Великобритания не пыталась обсуждать, были возможные мирные переговоры с Киевом.
Представитель МИД Великобритании подтвердил, что встречи с российскими чиновниками проводились только тогда, когда это считалось «абсолютно необходимым», и заявил: любые утверждения о том, что переговоры были попыткой договориться о завершении войны в Украине, «недостоверны и не соответствуют действительности». «Позицию в любых переговорах должны определять Украина и украинское правительство, так же, как Украина должна определить свое свободное и демократическое будущее», — сообщил он.