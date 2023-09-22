Секретные переговоры Лондона и Москвы

Британские и российские чиновники провели ряд дипломатических переговоров на фоне войны в Украине. Источники британского издания i заявили, что встречи проходили в течение полутора лет в различных локациях, включая Вену и Нью-Йорк.

На переговорах стороны обсуждали вопросы безопасности Великобритании и международного сообщества, на них также затрагивались вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности в контексте войны в Украине.