Турция и США обсудили Карабах

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсудила с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром в Нью-Йорке Украину и последние события на Южном Кавказе. Об этом Нуланд написала на странице в соцсети Х.

«Я благодарна заместителю министра иностранных дел Турции Бураку Акчапару за откровенное обсуждение проблем Украины и Карабаха, путей укрепления НАТО и наших общих интересов», - написала представитель Госдепа США.