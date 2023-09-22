Как сообщает корреспондент haqqın.az, на состоявшемся в пятницу, 22 сентября, заседании судья сообщил, что свидетели по уголовному делу - Орхан Дадашев, Рамиль Гусейнов и Тельман Велиев не явились на заседание по уважительным причинам. Прокурор попросил обеспечить их доставку в суд.

Сам Аваз Зейналлы заявил, что вышеуказанные лица не имеют никакого отношения к его уголовному делу и вызывать их бессмысленно: «Ни один из этих свидетелей не имеет отношения к моему аресту. Единственный человек, кого надо вызвать в суд, - это адвокат Эльчин Садыгов».

После этого в качестве свидетеля на заседании выступил исполнительный директор компании Yaşıl Mənzərə Аждар Гусейнов. Он рассказал, что компания пыталась продать земельный участок в поселке Говсаны и договорилась с риелтором по имени Салман Насруллаев. Приобрести участок изъявил желание некий Фарид. Риелтор сообщил, что на оформление документов необходимо 120 тысяч манатов. Впрочем, позже он сказал, что Эльнур Шукюров предложил «решить» вопрос гораздо дешевле — за 50 тысяч манатов.

Сам Шукюров заявил, что не знаком с Гусейновым. А Аваз Зейналлы утверждал, что на свидетелей оказывали давление. Судья вынес Зейналлы предупреждение.

Еще одним свидетелем стал председатель муниципалитета Сабунчинского района Альфаддин Гасанов. Он заявил, что не знаком ни с одним из обвиняемых. В своем заявлении Гасанов указал, что для постановки на учет дома, в котором он проживал, к нему обратился Тельман Велиев, отец потерпевшего Руслана Велиева: «Я сказал, что участок находится на балансе SOCAR. Мы не контролируем такие вопросы. Именно SOCAR могла выдать разрешение на строительство. Но административно территория находится на нашем балансе».

Судебный процесс продолжится 29 сентября.