Уголовное дело возбудили на сына Кочаряна

«Следователь вручил нам решение о задержании Левона Кочаряна, где указано, что он избил четырех «красных беретов» (спецназ полиции). Эти полицейские, которые подвергли Кочаряна пыткам, представили в СК сообщение о том, что были избиты с его стороны», - сообщил адвокат Кочаряна Александр Кочубаев.

По его словам, возбуждено уголовное дело, принято решение о задержании.

Интерфакс передает, что сын Кочаряна госпитализирован. Кадры его избиения полицейскими в автомобиле правоохранителей ранее распространили армянские СМИ. В ереванском медцентре «Наири» изданию сообщили, что у Кочаряна диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, состояние - средней тяжести.