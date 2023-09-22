Кремль следил за встречей Байдена и лидеров стран Центральной Азии

В Кремле следили за встречей президента США Джо Байдена с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, считают, что эти страны вправе выстраивать собственные отношения с Вашингтоном. Так сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать состоявшуюся встречу. «У стран Азии, разумеется, есть свои отношения с США, поэтому, безусловно, это право этих стран проводить такие встречи. Мы, конечно же, внимательно это все отслеживаем», - цитирует Интерфакс представителя Кремля.

Встреча Байдена с его среднеазиатскими коллегами состоялась на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН. По итогам саммита было принято совместное заявление участников.