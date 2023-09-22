Украине - оружие, России - санкции

Канада в новом пакете военной помощи передаст Украине 35 беспилотных летательных аппаратов, боеприпасы, легкую технику и окажет помощь в обслуживании танков Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы также направим Украине 35 БПЛА, оснащенных камерами высокого разрешения, и предоставим техническую поддержку, а также легкую технику и боеприпасы», - сказал Трюдо.