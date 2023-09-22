Украине - оружие, России - санкции
Канада в новом пакете военной помощи передаст Украине 35 беспилотных летательных аппаратов, боеприпасы, легкую технику и окажет помощь в обслуживании танков Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы также направим Украине 35 БПЛА, оснащенных камерами высокого разрешения, и предоставим техническую поддержку, а также легкую технику и боеприпасы», - сказал Трюдо.
«Канада также поможет Киеву с обучением пилотов на истребителях F-16 и с обслуживанием танков Leopard 2», - добавил он.
Ранее в пятницу, 22 сентября, Канада объявила о введении санкций против 42 граждан РФ и 22 российских юридических лиц, в числе которых МГИМО, ВШЭ, российская организация детей и молодежи «Движение первых», издания «Взгляд» и «Комсомольская правда». Об этом сообщалось на сайте канадского правительства.
Также под ограничения подпали Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай», подразделение Росатома «Рэнера», Национальный комитет по исследованию БРИКС, другие организации и учреждения.
Среди физических лиц, внесенных в санкционный список Канады, - ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.