Что обсудили за закрытыми дверями Фидан и Блинкен

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в пятницу, 22 сентября, с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время источник ТАСС в МИД Турции сообщает, что Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили вступление Швеции в НАТО, последние события на Южном Кавказе и зерновую сделку.

«Встреча… продолжалась 45 минут. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о конкретных и конструктивных шагах, которые могут быть сделаны в предстоящий период для того, чтобы поднять отношения между двумя странами на более высокий уровень. Также обсуждались черноморская зерновая инициатива, членство Швеции в НАТО и последние события в Карабахе (Карабахский регион Азербайджана – ред.)», - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.