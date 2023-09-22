МВД об инциденте с «ветеранами» Карабахской войны

На некоторых интернет-телеканалах в Азербайджане распространилась информация о том, что некие лица, выдававшие себя за ветеранов войны, якобы пытались покончить с собой.

Сотрудник пресс-службы МВД Зейни Гусейнов заявил, что, чтобы избежать законного вмешательства сотрудников полиции, двое из них создали видимость, что пытаются совершить самоубийство.