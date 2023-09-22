МВД об инциденте с «ветеранами» Карабахской войны
На некоторых интернет-телеканалах в Азербайджане распространилась информация о том, что некие лица, выдававшие себя за ветеранов войны, якобы пытались покончить с собой.
Сотрудник пресс-службы МВД Зейни Гусейнов заявил, что, чтобы избежать законного вмешательства сотрудников полиции, двое из них создали видимость, что пытаются совершить самоубийство.
Далее он сказал, что 22 сентября около 21:30 в полицию поступила информация о том, что группа лиц, которые представились ветеранами войны, вошла в студенческое общежитие Бакинского государственного университета и заняла несколько комнат. В их числе был и находящийся в розыске в качестве должника Руфан Махмудов (1993 г.р.), который, представившись членом общественного объединения по заботе о семьях шехидов и ветеранах «Варис» (Varis), проявил открытое неповиновение сотрудникам полиции и выдвинул незаконные требования.
В это время Руслан Сулейманов (1993 г.р.), инвалид 3-й группы, который ранее вместе с Р.Махмудовым занял помещение в Институте усовершенствования врачей на улице А.Аббасова и другие лица, представившись ветеранами, устроили конфликт и попытались нанести правоохранителям различные травмы. После произошедшего их пригласили в отдел полиции. С учетом состояния их здоровья принимаются соответствующие меры.