Отметим, что Фаина Алекперова - заслуженный учитель Азербайджана, кавалер ордена «Əmək» III степени, обладатель наград «Передовой работник образования» и медали Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ «За особые заслуги в развитии искусства и культуры». В течение тридцати трех лет Фаина Алекперова руководит школой №160, которая в 2006 году получила за успешную деятельность статус «Классическая гимназия».

В редакцию сайта haqqin.az обратилась многочисленная группа педагогов, родителей и учащихся классической гимназии №160 с призывом защитить доброе имя директора этой школы Фаины Алекперовой.

По словам родителей учеников, в списке Бакинского управления образования на расторжение трудового договора с руководителями учебных заведений значатся более 90 человек. Тем не менее, кому-то понадобилось «слить» в прессу только одно имя - Фаины Алекперовой.

Однако поражает и откровенно коробит неуважение к личности Алекперовой, сумевшей создать на платформе своих предшественников уникальное учебное заведение с самым высоким уровнем образования и воспитания детей и подростков. Судя по всему, вброс в СМИ был сделан с целью поднять шумиху и представить освобождение Фаины Алекперовой от должности директора, как свершившийся факт.

Справедливости ради подчеркнем, что положительных комментариев, основанных на конкретных примерах достижений гимназии, было несравнимо больше - вброс непроверенной информации возмутил очень многих людей, хорошо знакомых с атмосферой одной из лучших школ Азербайджана, которую на протяжение десятилетий возглавлял опытный руководитель и педагог.

Несколько дней назад в СМИ, а затем и в социальных сетях появилось сообщения о том, что директор классической гимназии № 160 Фаина Алекперова «освобождена от занимаемой должности». Чуть позже начали распространяться версии об «увольнении с занимаемой должности», что стало причиной для разного рода нездоровых слухов и кривотолков. В частности, из содержания публикаций напрашивался вывод, что, коль скоро используется формулировка «увольнение с занимаемой должности», следовательно, директор 160-й гимназии совершила какой-то проступок, за что руководство Бакинского управления образования решило отстранить ее от работы.

Почему?

По мнению экспертов, уникальность образовательного процесса в 160-й гимназии заключатся в том, что по сравнению со многими другими школами, он дополнен многочисленными методологическими составляющими, которые позволили бакинской гимназии выйти на международный уровень.

Речь идет об успешно реализованном проекте партнерства с Германией, в рамках которого старшеклассники, успешно сдав специальные речевые экзамены по немецкому языку, получают соответствующие сертификаты и право продолжить бесплатное образование в вузах ФРГ.

Говоря о международных контактах, отмечают, что гимназия №160 - член Сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Важен и другой факт: в свое время школа №160, была первым в Азербайджане учебным заведением, где начали проходить профильные предметы, соответствующие выбору учащимися будущих профессий.

Одним из бесспорных достижений гимназии является её активная общественная жизнь - школьный парламент, танцевальная группа «Lalələr», многочисленные спортивные секции... Сегодня 160-я - единственная в Азербайджане школа, в Уставе которой предусмотрено оценивание поведения ребенка.

В гимназии действует Музей истории школы, выпускниками которой были режиссер Октай Миркасимов, российский режиссер и общественный деятель Юлий Гусман, азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, «звезды» КНВ Анар Мамедханов, Мурад Дадашев, Энвер Мансуров, Тимур Вайнштейн, Эмиль Аббасов, телеведущий Виталий Вульф, режиссер, депутат парламента Севиндж Фаталиева, победитель Евровидение-2011 Эльдар Гасымов и многие другие.

Показатели гимназии во многом связаны с высокими требованиями к ученикам и критериями отбора. В частности, прежде чем зачислить в гимназию детей, переведенных из других школ, в 160-ой проводят экзамен для выявления соответствия оценок, полученных в предыдущем учебном заведении, их реальным знаниям. Естественно, есть немало недовольных родителей, дети которых не были приняты в гимназию по причине недостаточных базовых знаний или же отсеяны за неуспеваемость. Стоит ли удивляться тому, что большинство голословных и явно предвзятых комментариев в адрес Алекперовой исходят именно от них?

В беседе с haqqın.az обеспокоенные родители рассказали, что система обучения, воспитания, развития культуры учащихся, а также высокая дисциплина педагогов — все это плоды многолетнего труда Алекперовой. Не случайно, весть об освобождении директора от занимаемой должности прозвучала для них, как гром средь ясного неба.

«Да, - соглашается одна из родительниц, - существует возрастной ценз для рабочей деятельности. Но ведь бывают же исключения из правил! Кому проводить 80-летний юбилей школы, если не Фаине-ханум? Учитывая ее колоссальный опыт и, прямо скажем, прекрасную физическую форму, Фаина Алекперова может и должна продолжать работу».

Педагоги, старшеклассники, родители направили обращения в госструктуры с просьбой продлить трудовой контракт с заслуженным учителем Азербайджана хотя бы на 2024 год, предоставив тем самым коллективу школы возможность провести юбилейные торжества на соответствующем уровне. Классическая гимназия №160 – это особенный, крепкий организм и обеспечить его функционирование может руководитель, прекрасно знающий школьную систему изнутри.

Гюляр Рустамова, мать ученика 8-го класса, на примере сына говорит о высоком качестве образования в 160-й.

«В этом году мы с сыном посетили дворец Топкапы в Стамбуле, - рассказала Гуляр. - Так вот, он рассказал до мельчайших деталей историю не только этого, но и других памятников времен Османской империи. Причем такой же высокий уровень знаний у него и по другим предметам. Вообще большая учебная нагрузка и требования в этой гимназии вырабатывают у детей высокую трудоспособность и стремление уже с юношества строить свою будущую карьеру. До сих пор я была спокойна за то, что у моего сына будет качественное образование, но как будет дальше, не знаю...»

По словам Нармины Гурбановой, матери ученика 4-го класса, законодательство позволяет людям, высокого профессионального уровня продолжать трудится и после достижения пенсионного возраста.

«Эта школа уже давно стала образовательным брендом, который просто необходимо сохранить, - считает Нармина. - Мы ни разу не видели, чтобы Алекперова уходила в отпуск по состоянию здоровья. Она неизменно полна энергии, раньше всех приходит в школу и работает допоздна. У нее просто феноменальная память, она помнит, практически, всех учеников гимназии!..»

Гурбанова выразила возмущение троллингом, которому подверглась Фаина Алекперова в социальных сетях.

«Никаких денежных «благодарностей» учителям от родителей, никаких сборов денег на ремонт и прочего в этой школе не было, - утверждает Гурбанова. – Человек, который тридцать три года руководил школой, имеет право остаться, как минимум, еще на год, чтобы провести 80-летний юбилей этого уникального учебного заведения».