Эльяс Шафиев, собкор 02:17

После того, как Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахом, российские «военкоры» и пропагандисты кинулись на поддержку очередной волны уличного движения, инициированного оппозицией с целью отстранения от власти премьер-министра Никола Пашиняна. Так, российский «военный корреспондент» Евгений Поддубный пишет в своем Telegramm-канале, что на фоне событий в Карабахе руководство Армении ведет страну к новой катастрофе, а население, поддерживающее Пашиняна, на самом деле «тянет Ереван к краю пропасти», из чего Поддубный делает вывод, что уроки новейшей истории ничему не учат «некоторых соседей России».

«Смотрю на ситуацию вокруг Карабаха и Армении, как обычный наблюдатель, - пишет “военкор". - Нынешнее руководство Армении ведет страну к катастрофе. А жители Армении, которые поддерживают его, всеми силами помогают своей стране оказаться на краю пропасти, а может, и свалиться в нее”. Одновременно Вазген Манукян, бывший премьер-министр страны и один из лидеров уличных протестов за свержение Пашиняна, заявляет, что если в Армении не произойдет смена власти, то "после Карабаха будет потерян и Зангезур». «Следующий вопрос, как уже объявил Эрдоган, – это договоренности, связанные с Сюником (Зангезур - ред.), - пророчит Манукян. - Пашинян не подписывает договоры и не сдает территории, он просто соглашается на выдвинутые условия. А потом, когда начинаются военные действия, он закатывает глаза, задаваясь вопросом, что он может сделать».

Но что же делать самому Манукяну и другим лидерам оппозиции, объединившимся в новый Национальный комитет, чтобы свергнуть Пашиняна и таким образом «спасти Армению от очередной катастрофы»? Ведь все уличные движения, организованные оппозицией с целью устранения ненавистного Пашиняна, заканчивались провалом. «В 2020-2021 годах большинство людей были растеряны и дезориентированы, - объясняет Вазген Манукян причины неудач протестного движения. - А в 2022 году Пашинян уже имел в обществе определенный вес. Сейчас я не скажу, что большая часть людей на нашей стороне, но подавляющее большинство против Никола, и на этот раз поражения ему не избежать». Любопытно заявление Манукяна о том, что он не видит на посту будущего премьер-министра ни одного из трех экс-президентов Армении, поскольку в период их работы были допущены грубые ошибки. «Мы хотим двигаться вперед, а значит, возвращать к руководству страной прежних лидеров было бы ошибкой», – считает экс-премьер-министр Армении.