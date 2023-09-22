«В руках армян всего один квартал в Ханкенди» Мехман Алиев комментирует для haqqin.az
«Использовав вооруженные силы, Азербайджану за сутки удалось принудить сепаратистов к мирному диалогу, от которого они отказывались в течение трех лет, - отметил в беседе с haqqin.az главный редактор информационного агентства «Туран», политолог Мехман Алиев. - Напомню, все предложения о диалоге с сепаратистами, поступавшие из Баку на протяжении трех лет, носили исключительно политико-дипломатический характер. Так что антитеррористические действия, проведенные Азербайджаном 20 и 21 сентября, были вынужденной мерой».
Отметив высокую эффективность и оперативный характер действий азербайджанской армии, вынудившей капитулировать вооруженные формирования сепаратистов, Мехман Алиев выразил сожаление по поводу того, что некоторые зарубежные масс-медиа попались на уловку армянских СМИ, распространивших лживую информацию об азербайджанских войсках, якобы наносивших удары по жилым кварталам Ханкенди, в результате которых среди гражданского населения были убитые и раненые.
«Обратите внимание, - отметил политолог, - что армянские СМИ обнародовали лишь один видеосюжет, и неясно, когда была сделана эта видеозапись - во время 44-дневной войны или 20 сентября 2023 года. Не говоря уже о том, что непонятно, где именно находится этот двор. Таким образом, мировой общественности был представлен всего один (!!) эпизод без подтверждения времени и адреса, на основании которого армянская пропаганда надеялась убедить мировое сообщество в “преступлениях азербайджанской армии против мирного населения Карабаха”! И поскольку никаких дополнительных подтверждений этих пропагандистских бредней не было и быть не могло, правдой является тот факт, что в ходе контртеррористической операции азербайджанская армия наносила выверенные, точечные удары только по военным объектам карабахских сепаратистов. Что, кстати, подтверждает и армянская сторона, по данным которой в ходе операции азербайджанской армии погибли лишь двое гражданских, остальные погибшие были военнослужащими”.
По словам Алиева, когда сепаратисты говорят о количестве раненых, то представляют только общие данные, чтобы скрыть отсутствие потерь среди мирного населения.
“Приходится констатировать, что заявления о применении оружия против мирных граждан не были подтверждены конкретными фактами, - отмечает Мехами Алиев. - А в свою очередь четкие, избирательные действия азербайджанских военных свидетельствует об их исключительном профессионализме”.
Касаясь политической значимости антитеррористической операции, политолог отметил, что она, по существу, поставила точку в 32-летнем армяно-азербайджанском противостоянии, спровоцированном Арменией и приведшем к огромным людским и материальным потерям.
"Армяно-азербайджанский конфликт принял международный масштаб, поскольку в это трагическое противостояние были вовлечены другие государства", - подчеркнул политолог.
Рассуждая о возможности свержения Никола Пашиняна, азербайджанский эксперт отметил, что обвинения российских политиков в адрес армянского премьер-министра в проведении прозападной политики носят голословный характер.
“На самом деле, Армения начала разворачиваться в сторону Запада еще с середины 90-х годов прошлого века, а в начале 2000-х годов этот процесс стал особенно активным, - подчеркнул Алиев. - Хочу напомнить, что накануне апрельских событий 2016 года Армения была готова подписать соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС, ее представители уже участвовали в различных проектах НАТО, а в самой Армении закрывались русскоязычные школы. То есть еще до Пашиняна, будучи сателлитом РФ, членом ОДКБ и ЕАЭС, Ереван последовательно развивал отношения с ЕС и США. Так что Пашинин лишь продолжил эту политику, в чем его поддержал народ Армении. Возможно, ожидания от результатов прозападного курса Пашиняна оправдались далеко не полностью, но в любом случае для общественности это не повод свергать своего премьер-министра. Кроме того, надо учесть, что Запад не поддержал Пашиняна в конфликте с Азербайджаном, США и Европа не поставляли Еревану оружие и не вводили санкций против Азербайджана. На мой взгляд, Армения не будет полностью разворачиваться в сторону Запада, а скорее всего, продолжит лавирование между Россией и Евросоюзом”.