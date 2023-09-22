Записал: Ага Гасымлы, собкор 02:46

«Использовав вооруженные силы, Азербайджану за сутки удалось принудить сепаратистов к мирному диалогу, от которого они отказывались в течение трех лет, - отметил в беседе с haqqin.az главный редактор информационного агентства «Туран», политолог Мехман Алиев. - Напомню, все предложения о диалоге с сепаратистами, поступавшие из Баку на протяжении трех лет, носили исключительно политико-дипломатический характер. Так что антитеррористические действия, проведенные Азербайджаном 20 и 21 сентября, были вынужденной мерой». Отметив высокую эффективность и оперативный характер действий азербайджанской армии, вынудившей капитулировать вооруженные формирования сепаратистов, Мехман Алиев выразил сожаление по поводу того, что некоторые зарубежные масс-медиа попались на уловку армянских СМИ, распространивших лживую информацию об азербайджанских войсках, якобы наносивших удары по жилым кварталам Ханкенди, в результате которых среди гражданского населения были убитые и раненые.

«Обратите внимание, - отметил политолог, - что армянские СМИ обнародовали лишь один видеосюжет, и неясно, когда была сделана эта видеозапись - во время 44-дневной войны или 20 сентября 2023 года. Не говоря уже о том, что непонятно, где именно находится этот двор. Таким образом, мировой общественности был представлен всего один (!!) эпизод без подтверждения времени и адреса, на основании которого армянская пропаганда надеялась убедить мировое сообщество в “преступлениях азербайджанской армии против мирного населения Карабаха”! И поскольку никаких дополнительных подтверждений этих пропагандистских бредней не было и быть не могло, правдой является тот факт, что в ходе контртеррористической операции азербайджанская армия наносила выверенные, точечные удары только по военным объектам карабахских сепаратистов. Что, кстати, подтверждает и армянская сторона, по данным которой в ходе операции азербайджанской армии погибли лишь двое гражданских, остальные погибшие были военнослужащими”. По словам Алиева, когда сепаратисты говорят о количестве раненых, то представляют только общие данные, чтобы скрыть отсутствие потерь среди мирного населения. “Приходится констатировать, что заявления о применении оружия против мирных граждан не были подтверждены конкретными фактами, - отмечает Мехами Алиев. - А в свою очередь четкие, избирательные действия азербайджанских военных свидетельствует об их исключительном профессионализме”. Касаясь политической значимости антитеррористической операции, политолог отметил, что она, по существу, поставила точку в 32-летнем армяно-азербайджанском противостоянии, спровоцированном Арменией и приведшем к огромным людским и материальным потерям.