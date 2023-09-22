В России будут показывать шоу скандального ведущего. Он сам об этом ничего не знает

Как сообщает BBC, в трейлере, который показало российское телевидение, не уточняется, в какой форме будет выходить программа Карлсона, также непонятно, будет ли ведущий готовить для российского телеканала эксклюзивный контент, или же речь идет о переводах видео на английском языке, которые Карлсон регулярно публикует в соцсети Х.

Российский государственный телеканал «Россия 24» показал рекламный ролик шоу американского телеведущего Такера Карлсона, известного крайне консервативными взглядами и резкой критикой западной поддержки Украины. Сам Карлсон сказал в интервью Financial Times, что ничего об этом не знает.

В ролике демонстрируются старые телевизоры, на которых Карлсон с разной интонацией многократно произносит слово «Россия». На этом фоне в кадре появляется слоган: «Громкий американский ведущий переходит на другой уровень. Здесь». Трейлер заканчивается символикой канала «Россия 24», совмещенной с логотипом шоу Карлсона.

В пятницу Карлсон cказал журналисту Financial Times, что ничего не знает о планах «России 24» показать его передачу. «Представления не имею, о чем вы говорите, — написал он корреспонденту издания Максу Седдону. — Я никогда об этом не слышал, как и о самом канале. Конечно, я не буду вести передачу на российском телевидении. Это абсурд».

Он добавил: «Я этого не видел и не имею малейшего представления, о чем идет речь. Это все очередная порция связанной с Россией херни. Я за очень многим просто не могу уследить».

С 2016 по 2023 год Такер Карлсон был одним из самых популярных ведущих американского консервативного телеканала Fox News, его шоу занимало первые строчки в телевизионных рейтингах, напоминает BBC. Высказывания Карлсона часто играли важную роль в формировании позиции консервативного электората и Республиканской партии по основным вопросам американской повестки. Однако весной 2023 года Карлсон неожиданно ушел с Fox News. После ухода Карлсон начал выпускать шоу в Твиттер (которую переименовали в Х).

После полномасштабного российского вторжения в Украину Карлсон не раз ретранслировал заявления Москвы об украинских властях.