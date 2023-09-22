Нападение на мечеть в Иране: таджикистанца приговорили к смертной казни

Суд в Иране приговорил к смертной казни гражданина Таджикистана, признанного виновным в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в Ширазе на юге Ирана в августе этого года, которое повлекло человеческие жертвы. Об этом сообщили представители судебной системы Ирана.

Нападение произошло менее чем через год после массовой стрельбы в том же месте, ответственность за которую взяла на себя группировка «Исламское государство».

Девять подозреваемых – все иностранцы – были арестованы после нападения 13 августа, в результате которого погибли два человека, еще семь получили ранения.

Как сообщил сайт судебной системы Mizan Online, Рахматулле Наврузову из Таджикистана, которого назвали членом «Исламского государства», был вынесен двойной смертный приговор. Он был осужден по обвинениям в развязывании войны против Бога и в «подстрекательстве к мятежу и заговоре против безопасности страны», говорится на сайте.