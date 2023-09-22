Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений после слов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о приостановке военной помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его информации, Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, однако точная позиция республики не ясна. Несмотря на то, что обе страны призвали к ослаблению напряженности, их конфликт поставил под сомнение единство в отношениях соседних государств и в НАТО.