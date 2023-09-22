США требуют от Польши объяснений Bloomberg
Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений после слов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о приостановке военной помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне.
По его информации, Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, однако точная позиция республики не ясна. Несмотря на то, что обе страны призвали к ослаблению напряженности, их конфликт поставил под сомнение единство в отношениях соседних государств и в НАТО.
Как заявил агентству неназванный европейский дипломат, польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег в том, что военная помощь страны Украине будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.
Ранее на этой неделе Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее. Президент Польши Анджей Дуда 21 сентября в эфире телеканала TVN24 уточнил, что польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии.