Пакистан поддержал легитимные действия Азербайджана

В МИД Азербайджана сообщили, что министры отметили успешное развитие отношений между странами.

Накануне в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана Джейхуна Байрамова и Джалила Аббаса Джилани.

Джейхун Байрамов на встрече предоставил пакистанскому коллеге информацию о военно-политических провокациях Армении и ее марионеточного режима, созданного в Карабахском регионе Азербайджана. Он также проинформировал Джилани об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных в Карабахском регионе, ее задачах и целях.

Глава МИД Пакистана, в свою очередь, отметил, что Исламабад поддерживает легитимные шаги Баку на суверенной территории Азербайджана.