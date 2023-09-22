Удар по штабу Черноморского флота России: Буданов заявил о ранении российских генералов

Буданов утверждает, что среди раненых в тяжелом состоянии находится командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук, начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков без сознания.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что вследствие атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе убиты по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16, среди них - российские генералы. Об этом пишет украинское издание УНИАН.

«Число пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана и так далее», – рассказал Буданов.

Александр Романчук - командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200 ОМСБР береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

Буданов не подтвердил сообщения о гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. По его словам, разведка собирает данные из всех источников, причем агентурные источники - одни из основных.

При этом он не сказал, использовались ли ракеты западного производства для атаки на штаб.

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ударили ракетами. Российское Минобороны признало факт удара, сообщив о погибшем.

ВСУ официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России. Как сообщило Управление стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ, цель была поражена в результате удачной атаки.

Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота РФ, сообщили Sky News в ВВС страны.