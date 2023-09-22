Как кубинцы воюют в Украине

Сотни граждан Кубы за последние несколько месяцев покинули Родину и присоединились к российской армии, ведущей войну в Украине, сообщает CNN.

Кубинцы «покупаются» на обещания теневых онлайн-вербовщиков по поводу больших заработков и получения российского гражданства.

«Мой сын зарабатывал около 2 000 песо в месяц (около 142 манатов), работая на случайных работах… Сейчас за это не купишь и коробку яиц. Он просто хотел сделать нашу жизнь лучше», - рассказала мать одного из молодых людей из города Санта-Клара, который поехал в Россию и вскоре очутился на передовой.

Сын женщины по имени Мигель в поисках работы отреагировал на сообщение в Facebook о поиске кубинцев для работы поварами и строителями в РФ.

После этого с ним на контакт через WhatsApp вышли две женщины.

По словам матери, одна из женщин разговаривала на испанском с российским акцентом, а другая «явно была кубинкой».

Через неделю Мигель подписал контракт на ремонт инфраструктуры, поврежденной во время войны, и женщины отправили ему билет на самолет из Варадеро в Москву.

Впоследствии молодой человек рассказал, что в самолете видел десятки других молодых мужчин призывного возраста, завербованных (включая двух его дальних двоюродных братьев).