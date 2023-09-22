Как кубинцы воюют в Украине
Сотни граждан Кубы за последние несколько месяцев покинули Родину и присоединились к российской армии, ведущей войну в Украине, сообщает CNN.
Кубинцы «покупаются» на обещания теневых онлайн-вербовщиков по поводу больших заработков и получения российского гражданства.
«Мой сын зарабатывал около 2 000 песо в месяц (около 142 манатов), работая на случайных работах… Сейчас за это не купишь и коробку яиц. Он просто хотел сделать нашу жизнь лучше», - рассказала мать одного из молодых людей из города Санта-Клара, который поехал в Россию и вскоре очутился на передовой.
Сын женщины по имени Мигель в поисках работы отреагировал на сообщение в Facebook о поиске кубинцев для работы поварами и строителями в РФ.
После этого с ним на контакт через WhatsApp вышли две женщины.
По словам матери, одна из женщин разговаривала на испанском с российским акцентом, а другая «явно была кубинкой».
Через неделю Мигель подписал контракт на ремонт инфраструктуры, поврежденной во время войны, и женщины отправили ему билет на самолет из Варадеро в Москву.
Впоследствии молодой человек рассказал, что в самолете видел десятки других молодых мужчин призывного возраста, завербованных (включая двух его дальних двоюродных братьев).
После отъезда сначала казалось, что все хорошо. Кубинец отправлял домой деньги, которых хватало на такую «роскошь» как мясо и кофе.
Мать рассказала, что в следующий раз, когда они общались по видеосвязи, Мигель был выбрит и одет в русскую военную форму. Он рассказал, что едет на фронт, но попросил родных не беспокоиться. Парень даже связал маму со своим командиром (также кубинцем), который пообещал, что позаботится о ее сыне.
Однако уже скоро Мигель сказал матери, что хочет вернуться домой.
«Он увидел то, что можно увидеть на войне… Он сказал, что видел раненых. Что в больницу люди поступали без рук и ног. Он не привык видеть», - рассказала женщина.
Она добавила, что Мигель жаловался на болезни во избежание участия в боевых действиях, но его российские офицеры не приняли его оправданий.
В последний раз, когда Мигель разговаривал с матерью в сентябре, он сказал, что российские офицеры отобрали его телефон в наказание, и что ему пришлось подкупить одного из них, чтобы ей позвонить.
«Он сказал: «Мама, я на передовой в Украине». Он там, где опасно… Они там, чтобы прикрывать российские войска. Они - пушечное мясо», - рассказала женщина.