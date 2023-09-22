Американские конгрессмены в Армении

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Джерри Питерсом (демократ от штата Мичиган), говорится в сообщении посольства США в Ереване, находится с визитом в Армении.



Отмечается, что в ходе своего визита в Армению 22-25 сентября Питерс встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном, спикером Национального собрания РА Аленом Симоняном, заместителем министра иностранных дел РА Паруйром Оганесяном и другими заинтересованными сторонами для обсуждения армяно-американских отношений.

Сенатор Питерс, как сообщается, отправится в Сюникскую область (Западный Зангезур), чтобы "встретиться с местными чиновниками и обсудить проблемы безопасности и гуманитарные проблемы".