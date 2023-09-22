Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:00

Сенатору-демократу США Роберту Менендесу, занимающему пост председателя Комитета по международным отношениям Сената, предъявлены обвинения в коррупции. «Черным днем в американской политической истории» уже назвало Reuters предъявление обвинений одной из мощнейших фигур в американском истеблишменте и одному из архитекторов внешней политики США. Который одновременно с этим был еще и фактически главным лоббистом армян, греков и не только их в Сенате. Еще в пятницу вечером он заявлял, что никуда не уйдет, и те, кто хочет «вытолкать его из политики, рано радуются». Причем заранее обвинил своих недоброжелателей в расовой предвзятости, намекая на то, что его преследуют потому, что он латиноамериканец, точнее американец кубинского происхождения.

Но слишком уж тяжелы обвинения, слишком уж все на поверхности – и согласно американскому законодательству он вынужден был подать лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру заявление об отставке. Правда, отставке пока временной, он все еще надеется, что, как и в 2018 году, после трехлетнего судебного разбирательства, суд присяжных не сможет вынести в отношении него вердикта о виновности, и он еще вернется в большую политику. Но вот это вряд ли, слишком уж жирное и густое пятно обляпало его репутацию. В Америке такого не прощают. Да и слишком уж напоказ он выставлял свои богатства, полученные им и его женой 56-летней Надин Арсланьян-Менендес в качестве оплат услуг этой семейной пары трем египетским бизнесменам, против которых в штате Нью Джерси ведется уголовное расследование; лоббистам-армянам, заказывавшим у него санкции против Баку и билль о военной помощи Еревану; лоббистам-грекам, оплатившим сенатору срыв сделки по продаже Турции истребителей F-16. Многогранный человек, что тут скажешь, прямо многостаночник.

Правда, платили ему очень неплохо. При обыске в доме супружеской пары Менендесов прокуроры обнаружили массу рассованных по конвертам и хранившихся в пиджаках и куртках наличных на общую сумму более 480 000 долларов, а также золотые слитки. Сейчас они добиваются конфискации активов Менендеса – дома в Нью-Джерси, кабриолета Mercedes-Benz 2019 года выпуска, золотых слитков, банковских счетов и «мелочевки на запонки» - 566 000 долларов, которые сенатор хранил в личном сейфе. Поговорка «Вора бьют не за то, что украл, а за то, что попался» вполне применима к этому американскому политическому тяжеловесу. За последние двадцать лет он, считая и нынешнее, трижды попадал под расследование – в 2006, 2015 и вот теперь. Но никаких выводов о том, что брать надо тише, прятать глубже и жить скромнее, не сделал. А брал все больше и больше за решения против Азербайджана, против Турции и Саудовской Аравии, отчаянно сопротивляясь попыткам Вашингтона установить с этими государствами рабочие контакты. Чем это в итоге сейчас оборачивается для Вашингтона (спойлер – диверсификацией отношений этих государств с США и их политикой открытости к Китаю) достаточно очевидно. Как очевидно и то, насколько своей оплаченной извне позицией он подгадил своему однопартийцу - президенту Джо Байдену, который считал Менендеса своим важным политическим союзником.