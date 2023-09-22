Глава украинской разведки рассказал о бесполезности бронетехники

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone сообщил, что Украина будет использовать танки Abrams, первые из которых уже на следующей неделе должны быть в Украине для хорошо спланированных, прорывных операций.

Буданов рассказал, что сейчас на поле боя использование бронетехники практически во всех основных направлениях сведено к минимуму. Причина этому – противотанковые заминированные поля, которые являются проблемой для гусеничной техники, и большое количество дронов-камикадзе FPV, которые могут поражать оборудование и технику.

Сейчас, по словам Буданова, бронетехнику используют только для эвакуации или быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место. Впрочем, в боевых действиях она не участвует.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли тогда эффективны танки Abrams, первая часть которых должна быть в Украине уже на следующей неделе, Буданов ответил, что в Украине их очень ждут.

«Их нужно использовать специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций, потому что, если их бросить на передовую, они не проживут на поле боя слишком долго. Их нужно использовать в прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных», - сказал Буданов.