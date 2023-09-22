Грузия хочет помирить Азербайджан и Армению

Фундаментальный принцип правительства Грузии - избегать войны и сохранять мир, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией для обеспечения постоянного мира на Южном Кавказе.

«Фундаментальный принцип нашего правительства-избегать войны и сохранять мир. Несмотря на трудности, вызванные нашим географическим положением, нам удалось не только поддержать Украину и международное сообщество своей взвешенной политикой и тесной координацией с нашими партнерами, но и сохранить безопасность своего народа.

Нашим правительством выдвинута «инициатива мирного соседства». Мы готовы работать с нашими соседями и друзьями из Армении и Азербайджана, чтобы, наконец, принести на Южный Кавказ постоянный мир», - сказал Гарибашвили.