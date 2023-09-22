Росгвардию подозревают в мятеже

Федеральная служба безопасности России расследует возможное участие высокопоставленных чиновников Росгвардии в мятеже Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По версии следствия, высокопоставленные чины Росгвардии разрешили «вагнеровцам» спрятать «значительную часть» снарядов и техники на своих складах. Эта договоренность была достигнута после окончания мятежа, когда наемники ЧВК должны были быть разоружены.

Сообщается, что один из таких тайников был создан на территории населенного пункта Казачий Стан, вблизи одного из росгвардейских полигонов. В тайник перебросили до четырех крупных контейнеров военного имущества, а схему со стороны Росгвардии курировал некий Роман, находящийся в звании генерала.