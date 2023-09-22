Турция, Иран и Россия обсудили Сирию

Главы внешнеполитических ведомств Турции, Ирана и России Хакан Фидан, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Сергей Лавров провели встречу на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН.

«Подтверждён настрой «тройки» государств-гарантов на продолжение консолидированных усилий по содействию комплексному урегулированию в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения её суверенитета, единства и территориальной целостности», - сообщили в МИД России.

Министры в ходе диалога также указали на «востребованность мобилизации внешней помощи САР, в том числе в интересах её постконфликтного восстановления и активизации возвращения на родину сирийских беженцев».