Мошенники создавали фейковые государственные сайты

В первом полугодии текущего года в Азербайджане выявлено 52 поддельных домена, схожих с государственными доменными именами, заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на состоявшемся сегодня II заседании руководителей ИТ-служб государственных учреждений.

T.Мамедов отметил, что эти домены были обнаружены специальными средствами киберразведки еще на этапе регистрации: "Они были заблокированы на всей территории страны. Их блокирование означает предотвращение большого числа кибератак на этапе подготовки".