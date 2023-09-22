Омбудсмен обещает армянам права и свободы

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева выразила удовлетворение в связи с проведением встречи в городе Евлахе представителей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, с ответственным за контакты с ними Рамином Мамедовым.

Как отмечается в заявлении омбудсмена, Азербайджан как мультикультурное и толерантное государство не только гарантирует защиту закрепленных в международных документах и национальном законодательстве прав и свобод каждого своего гражданина, независимо от национальности, религии, языка, расы и другой принадлежности, но и уделяет особое внимание развитию этих прав и свобод.

«Как уполномоченный по правам человека Азербайджана, я считаю, что подобные контакты в конечном итоге внесут важный вклад в поддержание мира и развития в нашем регионе, в более эффективную защиту прав и свобод наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе, и высоко оцениваю проведение таких встреч с точки зрения создания благодатных условий для совместного сосуществования», - сказала С.Алиева.