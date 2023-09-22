По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабах ском регионе страны создана рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева. Об этом сообщает Администрация главы азербайджанского государства.

«Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В состав рабочей группы вошли министерства экономики, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, науки и образования, ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеришыг», Производственное объединение «Азеригаз», Государственное агентство автомобильных дорог и другие соответствующие ведомства.

С 20 сентября 2023 года Рабочей группой реализованы следующие мероприятия:

- 22 сентября 2023 года Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило по действующей дороге Агдам - Аскеран - Ханкенди 2 грузовика с 40 тоннами продуктов питания и средств гигиены и 2 автомобиля с хлебом для армянских жителей;

- С целью обеспечения армянских жителей первой медицинской помощью и питанием Министерство по чрезвычайным ситуациям установило палаточные городки на 1000 человек в Агдаме, Физули и Кельбаджаре. Полицейские силы, военный персонал и гражданские работники оказывают на местах первую медицинскую помощь и соответствующую поддержку армянским жителям;

- В соответствии с просьбой представителей армянских жителей на встрече, состоявшейся 21 сентября в городе Евлах, будет обеспечена отправка горюче-смазочных материалов, в первую очередь для детских садов, службы скорой медицинской помощи и пожарной службы;

- Обеспечивается использование дороги Лачин - Ханкенди для провоза продовольствия и товаров повседневного спроса с целью их доставки гражданскому населению личным составом контингента российских миротворческих сил, а также посредством миротворцев;

- Создаются условия для провоза Международным Комитетом Красного Креста (МККК) грузов, состоящих из продовольствия, медикаментов и детского питания, по дорогам Агдам - Аскеран - Ханкенди и Лачин - Ханкенди, командирования дополнительного персонала из Бакинского и Женевского офисов организации в подофис в Ханкенди;

- Создаются необходимые возможности для эвакуации лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению на основании запроса МККК», - говорится в сообщении.