Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако к ночи в некоторых местах полуострова временами возможны осадки. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем ожидается 22-27° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем 40-45 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако днем в некоторых местах ожидаются осадки, местами ливни, грозы, град, в высокогорье возможен снег.

Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 24-29°, в горах ночью 6-11°, днем 12-17° тепла.