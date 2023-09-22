Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с заслуженным учителем, бывшим директором классической гимназии №160 Фаиной Алекперовой.

Амруллаев поблагодарил Алекперову за вклад в развитие образования и эффективную работу в области обучения и воспитания подрастающего поколения, подчеркнув ее богатый образовательный путь и профессиональный управленческий опыт за время многолетнего руководства Классической гимназией №160.

Отметив, что данная деятельность Фаины Алекперовой была оценена высокими государственными наградами, министр заявил, что этот данный вклад будет полезен нашей системе образования и в будущем.

Министр науки и образования также сообщил, что Алекперова назначена консультантом гимназии.

В свою очередь, Алекперова выразила благодарность за высокую оценку своего труда и отметила, что и дальше готова выполнять свою миссию в сфере образования.

Следует отметить, что назначенный директор классической гимназии №160 был выпускником этого заведения и работал здесь преподавателем.