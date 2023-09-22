«Большой шлем» в Баку: Зелим Цкаев и Хидаят Гейдаров вышли в финал обновлено 14:46
Хидаят Гейдаров (73 кг) победил в полуфинале узбека Шахрама Ахадова и вышел в финал, где встретится с молдаванином Петру Пеливаном.
*** 14:23
В Баку продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Сегодня азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) вышел в полуфинал. Он победил соперников из Казахстана, Великобритании и Румынии. В полуфинале Гейдарова ждет узбекский дзюдоист Шахрам Ахадов.
Зелим Цкаев в весовой категории до 81 кг также пробился в полуфинал и тоже в схватке за выход в финал боролся с узбеком. Его соперником был Нурбек Муртузоев, которого Цкаев победил. А на предварительных стадиях он одолел оппонентов из России, Испании и Болгарии.
В финале Зелим встретится с Шамилем Борчашвили, представляющим Австрию.
Напомним, вчера Яшар Наджафов (66 кг) завоевал золото, а Лейла Алиева (48 кг) – серебро.