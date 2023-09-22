Российский полк потерял трех командиров в Украине

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк ВДВ РФ истощен и разбит. За время полномасштабного вторжения в Украину потерял трех командиров: двух убитыми, один - ушел в отставку, сообщается в отчете британской разведки.

Отмечается, что 247-й полк считается одним из самых престижных в России и принимает активное участие в войне против Украины.

В начале сентября 2023 года был ликвидирован командир 247-го ДШП полковник Василий Попов. Вероятно, Попов погиб в ходе боев в Ореховском направлении.

Всего за несколько недель до этого, в августе 2023-го, его предшественник - полковник Петр Попов - подал в отставку.

В первые недели войны украинцы ликвидировали тогдашнего командира 247-го десантно-штурмового полка полковника Константина Зизевского. Это произошло под Николаевом. Зизевский командовал полком с 2020 года.

«Опыт 247-го полка подчеркивает крайнюю истощенность и высокую текучесть российских Вооруженных сил даже среди относительно высокопоставленных чинов», - сделали вывод в разведке Британии.