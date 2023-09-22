Алиев соболезнует Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной экс-президента страны Джорджо Наполитано.

«Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего президента Италии, выдающегося государственного деятеля Джорджо Наполитано.

Высоко ценю большой вклад Джорджо Наполитано в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией, всегда с самыми приятными впечатлениями вспоминаю встречи с ним.

Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему народу Италии», - говорится в письме.