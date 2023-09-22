Украинцы прорвались в Запорожье

ВСУ прорвали российскую линию обороны у села Вербовое в Запорожской области, заявил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«На левом фланге около Вербового у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное не потерять эту инициативу», - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Независимо проверить заявление Тарнавского пока невозможно, указывает CNN. Однако анализ доступных видео из открытых источников позволяет предположить, что некоторые украинские подразделения действительно пересекли важную линию российской обороны возле села Вербовое, отмечает телеканал.