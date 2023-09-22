Германия избавилась от мошенника Сеидли

Уполномоченные органы Германии приняли решение передать Баку гражданина Азербайджана Эльчина Сеидли.

Как сообщили в Генпрокуратуре, Сеидли был объявлен в международный розыск за мошенничество с причинением значительного ущерба, в его отношении было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого.

23 сентября в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции Эльчин Сеидли был доставлен из Германии в Азербайджан.