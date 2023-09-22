Германия избавилась от мошенника Сеидли
Уполномоченные органы Германии приняли решение передать Баку гражданина Азербайджана Эльчина Сеидли.
Как сообщили в Генпрокуратуре, Сеидли был объявлен в международный розыск за мошенничество с причинением значительного ущерба, в его отношении было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого.
23 сентября в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции Эльчин Сеидли был доставлен из Германии в Азербайджан.
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