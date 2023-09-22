Блинкен о территориальной целостности Азербайджана

США выступают за суверенитет, территориальную целостность и независимость каждого на фоне событий в Карабахе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на вопрос о том, признают ли США право Азербайджана на восстановление территориальной целостности в Карабахе.

"Если речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости, мы поддерживаем эти предложения для всех, кто заинтересован", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что США в течение последних суток поддерживают тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая переговоры с представителями этнических армян Карабаха.